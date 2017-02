Mida nad kaevavad seal Annelinnas?

Septembris peaks valmima 4,2 kilomeetrit uut kergliiklusteed, mis ulatub Tartu kesklinnast Mõisavahesse. Pehmet ja vähese lumega talve kasutades on ehitaja töösse võtnud juba üle poole ehitusalast.

Käivad väljakaevetööd ja muldkeha ehitus, selgitas Tartu jalg- ja jalgrattateede spetsialist Mihkel Vijar. Ta ütles, et kuigi tähtaeg on sügisel, annab tööde edenemine lootust asfaltkate kiiremini paika saada. Kergliiklustee on mõeldud nii, et ratturite ala läheb asfaldi alla, jalakäijate ala kivisillutise alla. Sillutise ladumine on asfaltimisest ajakulukam.

Et teed ehitatakse talvel, selles ei ole ametnike selgitusel midagi imelikku.

«Terve rida on selliseid töid, mida on ka talvel hea teha. Saab teha pinnasetöid, panna valgustuskaableid,» ütles Tartu teedeteenistuse juhataja Urmas Mets. «Kui pehmel talvel on võimalik töö ära teha, on kiireteks suvekuudeks ressurssi rohkem. Kui töövõtja talvel oma tööjõudu täiel määral ei kasuta, tuleb suvel kaasata rohkem alltöövõtjaid.»