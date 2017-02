Kas ja kus saab vastlapäeval liugu lasta?

Vastlapäevalisi ootab homme teiste hulgas Tähtvere puhkepark, kus lõppenud nädalavahetusel oli rohkelt kelgutajaid. Puhkepargi juhataja Marti Viilu sõnul on uisuväljak küll ära sulanud, kuid muidu on neil kõik talverõõmudeks olemas. Viilu lisas, et Tähtveres on kelgumägi osalt kaetud kunstlumega ja osalt loodusliiku lumega. Kui just vihmasadu ei tule, pole ohtu, et homseks lumi ära sulab.

Üks populaarne paik on tartlastele kelgutamiseks Kassitoome org. Sulailmadega kipub orgu küll vesi tulema, kuid täna päeval oli olukord seal kontrolli alla ja vett sinna kogunenud veel ei olnud. Sulailm võib homseks küll olukorda muuta.

Vastlapäevalisi ootab linnas veel Tartu lumepark Raadil, mis pakub homme eraldi programmi.