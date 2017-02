Heitlik ilm annab tänavaparandajatele kõvasti tööd

Sajab vihma, öösel teeb külma, päeval sulatab, lisaks veel sool – see kõik aitab kiirele lagunemisele kaasa. Metsma tõdes, et kui hoidis nädala ühtlaselt miinuskraade, tekkis uusi auke tänavatele juurde vähe, kuid praegu tuleb parandada usinalt.

«Kas nüüd hullemaks läheb, pigem hoiab parandamine olukorra stabiilse: kus auk tuleb, parandatakse ära, aga teise kohta tuleb kohe järgmine,» ütles Metsma.

Eelmisel nädalal, kui oli kuiva ilma, parandas Tref kahe brigaadiga, nüüd on vihmasem ja väljas üks brigaad. «Parandamine pole nii efektiivne, mõte on ära hoida liikluskahjusid,» ütles Metsma.

«Kuiva ilmaga tehti tööd ka kuuma seguga ja pandi pigiga vuugid kinni, sedasi kestab paik viisakalt. Aga tänase ilmaga võid seda vett soojendada ja auku kuivatada, kogu vett ikka kätte ei saa.»

Metsma ütles, et tänavaid vaatab üle linn, vaatab üle teefirma ja väga on abiks kodanike teated. Teatamiseks sobib näiteks linna heakorratelefon 1789. Väiksematele tänavatele jõuab teadete peale kiiremini parandama. Ta täpsustas, et eeskätte paigatakse praegu auke, kus aga on vajumised, seal võetakse parandamine ette kevadel, kui asfalditehased töötavad.

Jaanuaris kulus Tartu tänavaaukude parandamiseks 46 tonni külmsegu, veebruaris on seni tarvitatud paarikümne tonni ringis.