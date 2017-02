Tartu linn otsib taas parimat teenindajat

Konkurss «Tartu parim teenindaja» algab 27. veebruaril kell 11 ja see koosneb kahest voorust. Esimene voor toimub veebikeskkonnas, kus kolmel järjestikusel tööpäeval on osalejatel võimalus testida oma teadmisi tarbijakaitseseaduse tundmises ning oma suhtlemisoskuseid, samuti leida lahendusi keerukatele teenindussituatsioonidele. Teine osa on finaalvõistlus, mis toimub 9. märtsil, mil finalistid saavad võimaluse astuda žürii ette, end esitleda ning lahendada žürii ees ning kaamerasilma all täiendavaid teenindussituatsioone koostöös näitlejat kliendiga.

2016. aastal võitis konkursi «Tartu parim teenindaja» Maaria Malin, kes on Swedbanki kliendinõustaja. Mailini sõnul oli konkursi kõige põnevamaks osaks enda proovilepanek keeruliste kliendisituatsioonide lahendamisel ja igakordne hindamistulemuste ootus. «Konkursilt sain hea kogemuse ja läbi erinevate koolituste ka palju teadmisi ning samuti palju uusi positiivseid inimesi enda ümber. Hea teeninduse konkursil tasub osaleda, ainult arendav ja positiivsust andev kogemus.»

Tartu parima teenindaja konkurssi korraldatakse alates 2005. aastast. Konkursi esimese kolme koha võitjatele on rahalised auhinnad välja pannud Tartu linn: 1. koht - 400 eurot, 2. koht - 300 eurot ja 3. koht - 200 eurot.

Konkursile saab end registreerida aadressil www.heateenindus.ee/konkurss/registreeru.