Järelvalveta küünlad põhjustasid tulekahju

Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril kell 18.47 teatati päästekeskusele, et Jõgeval Rohu tänava on kortermaja esimese korruse aknast näha leeke. Päästjad sisenesid korterisse ja selgus, et elutoas põleb laud. Põleng kustutati ning kaugemale see ei levinud.