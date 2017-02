Indrek Kelk: nädalavahetus oli raske, kindlasti palju raskem kui olnuks tavalahendus

Mis tundmused teid valdavad, kui on antud viimane start (suusatajad pääsesid rajale kokku kuues laines - toim) tänavusel – mitte just kõige traditsioonilisemas vormis toimuval – Tartu maratonil?

Head tundmused. Inimesed läksid mööda, kallistasid, ütlesid et vägev, et ikka ära tegite. Kõik on väga rahul.

Kolm starti oli kavas ka eile. Millist tagasisidet saanud olete?

Pole ühtegi halba sõna kuulnud. Kui muidu ikka tullakse ja räägitakse et seal oli nii või oli naa, et oleks seda või teist, siis nüüd pole ma ka ühtegi oleksit kuulnud.

Naljaga pooleks võib öelda, et nüüd hakkab hoopis hirm tekkima, et kuidas me järgmistel aastatel päris maratoni teha saame, äkki keegi ei tahagi suurele sõidule minna, siin on kõik käe-jala juures.

Ehk ükskord ometi sai Tartu maraton täiega nautida neid Tehvandi keskuse võlusid, mis Alar Arukuusk oma meeskonnaga siia ehitanud on. Muidu meil on kogu aeg kahju olnud, et oleme siin tunnikese-paar ja läheme Elva metsade ja mägede vahele, kus peame kõik nullist üles ehitama.

Kui keerulised need viimased kuud teie jaoks ikkagi olnud on – no ei tule seda lund, ei tule?

Ma ei oska seda kuidagi kirjeldada. Ongi keeruline. Keeruline on see, et ei saa maha kriipsutada mingisugust lahendust, sest kunagi ei tea – äkki ikkagi juhtub see ime ja tuleb lumi ka pika distantsi peale maha. Ja niimoodi kahe stsenaariumi jaoks tuli hõõgvel hoida on päris keeruline.

Kõik see uus lahendus, mis siin tehtud sai, on sisuliselt kahe nädala töö. Põhimõtteliselt ei ole see väiksem asi kui Otepää MK-etapp, mida korraldatakse aasta aega ette. Raske, raske tõesti oli see nädalavahetus, kindlasti palju raskem ja keerulisem kui oleks olnud tavalahendus.

Aga vaadates, kuidas inimesed kõigest hoolimata tulevad kohale ka taolises formaadis Tartu maratonile, siis ega te püssi ikka põõsasse viskama ei hakka?

Ei-ei! Kuidas… Kui ikkagi tuhanded inimesed tahavad Tartu maratoni, siis meie korraldajatena loomulikult tahame seda ka. See tänu ja rõõm inimeste silmades ja suul, selle nimel me seda teeme. Kui seda soovi osalejate poolt ei oleks, siis ei oleks Tartu maratoni ka kunagi sündinud.