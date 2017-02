Galerii: Koolitantsu maakondliku tantsupäeva avasid kõige pisemad

Koolitantsu festivali raames on üle Eesti kokku kaksteist tantsupäeva. Täna jõudsid tantsupäevad järjega Tartusse. Esimestena astusid lavale väikesed tantsulapsed, kes said varahommikul Vanemuise väikses majas kava koos trupiga suurel laval läbi harjutada, et enne keskpäeva kostüümid selga panna ja oma esinemisjärge oodata.