Galerii: tuhanded lapsed võistlesid oma Tartu maratonil

Vaatamata üsna ebameeldivale ja tugevasti puhunud edelatuulele, mis värskelt sadanud lund omatahtsi tuuseldama kippus, oli Tähtvere spordipargi ümbruses raske autole kohta leida. Nii paljud vanemad tõid oma võsukesed sportima, sest olgu või minimaratonid ja tillusõidud, Tartu maraton on jätkuvalt ainus tõsine suusasõit, kus lihtsalt peab osalema.

Tulid sajad, tulid tuhanded. Polnud mingisugust tähtsust, kas jalga tõmmata sai oma vanemate nooruspõlve saapad-suusad või tuliuued sõiduvahendid. Rajal luges vaid see, et suusad konkurentidega väga risti ei läheks ja et finišis ikka auhinna saaks.

Lapsi rajale lubanud Tartu sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp jälgis, et stardikoridoris ikka kõigil ruumi oleks ning keegi ülemäära vara rajale ei satuks, sest nooremad suusasõbrad pidid enne jõudma ohutusse kaugusesse.

«Kas suusad on ikka korralikult jalas?»

- Jaa!

«Ja kepid käes?»

- Jaa!

«Kas tahate rajale minna?»

- Jaa!

«Kas ikka jõuate sõita?»

- Jaa!

Nii ei jäänudki Lambil muud üle, kui lugeda rajalt taganedes koos lastega numbreid stardini ning anda stardipauk. Kõigi startide puhul oli juba esimestest meetritest selge, et tegemist on tõsise võistlusega. Mis sellest, et keegi aega ei võtnud ja paremusjärjestust ei selgitanud. Ikka oli hea end proovile panna. Kellele juba mitmendat aastat, kellele päris esimest korda.