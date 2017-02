Tartlased tähistasid vabariigi sünnipäeva tähetorni juures

Raekoja kell lõi kümme korda, siis võtsid paljud mütsid peast ning laulsid hümni. Nii koorilauljad, kaitseliitlased, korporandid kui teised linnakodanikud mistahes vanuses ja elualalt. Sel hetkel polnud mingit tähtsust, kes keegi oli. Oluline, et hümni sõnad oleksid peas ja et need kõlaksid võimsalt.

Tartu linnapea Urmas Klaas rääkis oma kõnes Tartu vaimust, mida ta nimetas ka kambavaimuks. «Ma soovin, et see kambavaim seoks meid kõiges, mida me ette võtame.» Maavanem Reno Laidre meenutas, et tänasega hakkab Eesti Vabariik käima oma sajandat aastat ja ta kutsus üles kinkima Eestile üht head aastat, mis oleks ehk senistest veidi sõbralikum, targem ja kainem.