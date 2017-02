Tartu linnapea Urmas Klaasi kõne vabariigi aastapäeva auks

Juba ammu elame me Eestis neid aastaid, mida on tänaseks rohkem kui Eesti Vabariigil aastatel 1918 kuni 1940. Meie riigil on olnud tänaseks taasiseseisvust 25 aastat ja 176 päeva. Seda öeldes paneksin ma Eesti ajaloo justkui stardijoonele ja võistlustulle ajaga, mis püüab kasvõi päev-päeva kaupa endale rohkem elupäevi võita, saavutada rohkem ja suuremat edumaad kui meiega lähemad ja kaugemad võistlejad, varasemad võitjad ja rekordiomanikud. Neid aastaid ja päevi kokku lugedes püüan ma aga meie Eesti rada pikendada, lootes, et see rada oleks katkematu, lõputu. Koidulauliku sõnadega lauldes sind surmani küll tahan ma kalliks pidada, mu õitsev Eesti rada.

Fred Jüssi on öelnud, et oleks hirmus kaotada rada oma hinge juurde. Tuleb hoolt kanda, et see rada ei kasvaks rohtu ega mattuks prahi alla. Seepärast on oluline teada ja tunda oma lugu ja seda väärtustada, olla hingega oma loos, mäletada ja teada kohti, kust me oma loole tuge saame.

Lubage mul täna rääkida Tartu radadest. Neist radadest, mida me oleme aasta jooksul rajanud, mida paremaks teinud.

Räägin täna neist, kellega me neil radadel käime ja oma kodulinna jagame. On Tartu hetk.

Alustagem aga hoopis sellest - täpselt aasta tagasi ütles Tartu aukodanik ja dirigent Uno Uiga siinsamas Vanemuise Kontserdimajas, et Eesti Vabariigi hümni eestlaulja peab olema suur koor, hümni ei saa laulda vaikselt ja omaette nohisedes, sest hümniga me laulame Eestile, kinnitades oma julge lauluga sidet Eestiga. Täna oli see veendumus ja kinnitus Uno Uiga loodud Tartu Poistekoori lauldud hümnis olemas ja ma usun, et täna täitus Uno soov ja me kõik saime osa võimsast ausõnast Eestile. Nii jäägugi.

Head tartlased,

me loome Tartu vaimsust koos. Kui Tartu kirjaniku Mika Keräneni raamatus „Vana roosa maja“ küsib pisike Reilika emalt, mis asi Tartu vaim on, siis ema vastab oma toredas lihtsuses, et Tartu vaim oleme me kõik, kes me siin elame ja tahame, et linn oleks ilus ja jääks ilusaks ka pärast meid. Tartu vaim on nagu… kambavaim, mis panebki inimesed hoolitsema näiteks vanade majade eest. Nii ongi. Meid seob kambavaim. Tartu vaim.

Me kõik oleme nähtava või nähtamatu niidiga Tartuga seotud. Meie kõrval on väga palju neid tartlasi, kes mäletavad vana Kivisilda, vana Vanemuist, raekoja taguse ja teiste kvartalite uhkust, Emajõe ujulat, kaubahoovi, puuturgu ja kõike muud vana. Mäletamisel ja unistamisel on suur vahe. Me peame küll mäletama oma linna lugu, kuid me ei saa jääda unistama sellest, mis oli ja mis võinuks. Me unistus peab olema tuleviku Tartu. Meie mälestused toitku meie mõttelendu, millist Tartut me tahame. Meie kanda on vastutus sillutada rada tulevastele tartlastele.