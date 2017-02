Fotod: Tamme Kool tegi endale väärika kingituse

Tamme Kooli direktori Vallo Reimaa sõnul muutus oma lipu teema muutus aktuaalseks 2015. aasta augustis, kui gümnaasium kolis uude majja ja senisest põhikoolist loodi Tamme Kool. «Tava näeb ette, et koolile kingivad lipu vilistlased. Meie teeme endale ise kingituse,» ütles Reimaa.

Lipul ja vapil on kujutatud Tamme Kooli sümboleid: koolihoonet, tammetõru- ja lehte ning sinna on kirjutatud kooli tunnuslause «Tõrust tammeks».

/ Tamme Kool

Vapi kujundas kunstnik Tarmo Annuk, kuid oma panuse sellesse andsid ka kooli õpilased, kes said eelmisel aastal ka ise kunstiõpetuse tundides vappi joonistada. «Laekus huvitavaid pilte ja nendest saime ainest,» kinnitas kooli huvijuht Monika Väärt.

Vallo Reiman märkis aktusel, et Tamme Koolil on nüüd oma nimi, oma hümn ning oma lipp ja vapp, seega on kool organisatoorselt ja sümboolselt justkui valmis. «Kuid sisulise töö koha pealt ei saa kool kunagi valmis,» rõhutas direktor.

Ta lisas, et lipp ja vapp on uhked ja ilusad, õpilastel ja kooli töötajatel jääb nüüd üle olla selle lipu väärilised.