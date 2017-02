Koolipuhvetid ärgitavad lapsi hommikuputru sööma

Ehkki neis puhvetites saab hommikuputru praegugi süüa, on kohvikuid haldava Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul vaja siiski rõhutada hommikusöögi olulisust ja tekitada lastes hommikul söömise harjumust. «Kahjuks ei sööda lapsevanemate kiire elurütmi ja ka lihtsalt harjumuse puudumise tõttu paljudes peredes hommikusööki,» tõdes ta.

Et tekitada huvi hommikupudru vastu, saab kampaania ajal koolikohvikutes koguda templeid ning iga viienda templiga saab laps kohvikust kaasa tasuta smuuti. Endrikson sõnas, et kui igapäevaselt pakuvad kohvikud pudru peale moosi ja võid, siis kampaaniaperioodil on lisandite valik laiem. Meelepärase pudrupealise leiab toormoosi, pähklite või marjade seast.

Kui tavapärase koolisöögi eest tuleb lapsevanemal lisaks riigipoolsele toetusele kanda omaosalus iga kuu kohviku pidaja pangakontole, siis hommikusöögiks piisab, kui laps läheb puhvetisse ja tasub pudru eest kohapeal. Ühe portsu hind on umbes 50 senti, ent Endriksoni sõnul võib see kooliti kõikuda.

Samuti on kooliti erinev aeg, mil putru saab süüa. On koole, kus soe söök ootab õpilasi juba enne tunde, ent enamasti pakuvad koolikokad korralikku kõhutäit peale esimest tundi.

Hommikusöögikampaania toimub üle Eesti kõigis Daily koolipuhvetites 28. veebruarist 17. märtsini. Tartu koolidest on see võimalus Annelinna, Tamme, ja Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis ning Descartes´i, Forseliuse, Tamme ja Veeriku koolis.