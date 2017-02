Kui Tartu soovib vältida muutumist kahanevaks linnaks, kus elanike keskmine vanus muudkui tõuseb, ei pääse mööda kesklinnas majandustegevuse soodustamisest, sealhulgas ka riigiasutuste kolimistest pindadele, kus on praegu küll üpris kena haljastus, aga kus avalik huvi selle haljasala vaba aja veetmiseks kasutamise vastu on üpris madal (näiteks Atlantise kõrval ja ka teatud kohtades Vabaduse puiestee ääres).

Jäägu praegu lahkamata küsimus sellest, kuidas korraldada seda kõike jalakäijatele säästlikult, eeldagem lihtsalt, et jala käimise tingimused linnaruumis peavad aja jooksul paranema ning et mistahes uued arendused peavad sellega arvestama, tehku nad seda siis linna sissesõidu tasu, kõrge parkimistasu või sihtoststarbeliste sissesõidu ja -parkimislubade kehtestamisega.

Abilinnapea Jarno Laur on öelnud, et parkla esimesele korrusele peavad tulema kommertspinnad, mitte kunstisaalid, muidu ei tasu parkla ennast ära. Kahju, aga Tartus makse maksjana ei sooviks ma hakata parklat ülal pidama.

Mis kunsti puutub, soovitan Tartu linna külastavatele sõpradele-tuttavatele tutvustada Tartu tänavakunsti kaarti. Tänavakunst on saanud osaks Tartu iseloomust ja see on tore. Ja piletit ostma ei pea! See on andnud pisut tagasi seda osa Tartu vaimust, millele kaubamaja valmimine 2005. aastal maksaka andis. Teeks ehk selle kunstisaali hoopis õue? Tehtagu parkimismajast lõuend tänavakunstnikele ja makstagu neile nende töö eest. Eeldusel, et seda võimalust ei kasutata ettekäändena muus linnaruumis tänavakunsti piiramiseks.