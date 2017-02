Politseikoer Dexter tabas noormehe, kes pärast poodi sisse murdmist lahkus 3200 eurose konjakiga

Sündmuskohal asus kuriteos kahtlustatava jälge ajama teenistuskoer Dexter, kes juhatas politseinikud Pepleri tänava maja õuele, kus oli maas näha ka verd. Eeldades, et kuriteos kahtlustatav on edasi liikunud sõidukiga, selgitas politsei korrapidaja taksodispetšeritega suheldes välja, et otsitav mees istus Pepleri tänaval taksosse ning sõitis sellega Peetri tänavale.

Peetri tänava kortermaja ees võttis politseikoer taas otsitava jälje üles ning tiris korrakaitsjad maja keldrisse, kus 17-aastane noormees peidus oli. Hinnalist konjakit mehe juurest ja tema elukohast ei leitud.

Noormees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning ta toimetati arestimajja. Vigastatud kätega mehele andsid meedikud esmaabi ning ta paigutati kainenema. Kriminaalpolitseinike töötulemusena õnnestus täna hommikul kätte saada ka hinnaline konjak.