Tartu suurimates lasteaedades algab remont

«Lasteaiad on oma ehitusaastalt väga vanad, need on suured ja neis on palju lapsi,» põhjendas Tartu abilinnapea Jaan Õunapuu remonti minevate lasteaedade valikut. Õunapuu sõnul andis keskkonnainvesteeringute keskus Tartule võimaluse teha remonti kahes lasteaias. «Suurt vaidlust ei olnud,» ütles ta ja tõdes, et lasteaedade valik oli üksmeelne.

Liiga külm või palav

Maarjamõisa lasteaia direktori Kai Kensa sõnul alustatakse kõigepealt väiksemate töödega ja alles järgmisel aastal algab suurem remont. Seda, kuidas lasteaia töö siis täpselt välja nägema hakkab, direktor veel ei teadnud, kuid ta arvas, et töötada võiks pool maja.

Viieteistkümne rühmaga Tartu ühe suurima lasteaia suurimaks mureks on see, et radiaatorid on väga vanad ja seetõttu ei saa neid reguleerida. Keskmistes rühmades on väga palav. Kui lasteaed saab uued radiaatorid, millega saab temperatuuri madalamaks reguleerida, siis väheneksid ka küttekulud ja keskmistes rühmades ei peaks aknaid lahti hoidma.

Tartu Pääsupesa lasteaia direktori Jana Pillmanni sõnul oli neil veel täna hommikulgi remondist rääkides «kui» sõna iga lause ees, sest nad polnud kindlad, kas lasteaed ka päriselt remonti läheb. Täna sai direktor rõõmusõnumi ja rääkis, et neil on rühmades pidevalt kas külm või kuum, aga sellist ühtlast temperatuuri polnud seni võimalik saavutada.

Ta selgitas, et murekohaks on tehnoruumid ja basseinitorustik, mis vahetatakse remondi käigus välja. Sarnaselt Maarjamõisa lasteaiaga soovivad nemadki saada reguleeritavad radiaatorid, et lasteaia 11 rühmas saaks temeperatuuri sättida vastavalt vajadusele. «Efektiivsus ja ökonoomsus on märksõnad, mis selliste rekonstrueerimiste juures kaasas käivad,» kommenteeris Pillmann.

Ikka lõpuni valmis!

«Lasteaedasid ei ole mõtet poolikult korda teha, vaid kohe korraga lõplikult,» sõnas abilinnapea Õunapuu. Järgmise aasta eelarvest lisandub mõlema projekti jaoks ligi 400 000 eurot selleks, et teha ära ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemi remont ja siseviimistlus.

Keskkonnainvesteeringute keskuse toetatud projektidega on Maarjamõisa lasteaias kavas soojustada fassaad ja sokkel, rekonstrueerida küttesüsteem ja elektripaigaldis ning ehitada ventilatsioonisüsteem.

Pääsupesa lasteaias lisandub neile töödele ka katuse soojustamine. Maarjamõisa lasteaia remondi kogumaksumus on 781 000 eurot, Pääsupesal 839 500 eurot, millest Tartu linn peab tasuma vastavalt 351 000 ja 383 000 eurot.