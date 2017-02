Pildid: juhitavuse kaotanud veok paiskus välja Tallinna-Tartu maanteelt

Lõuna prefektuuri kinnitusel juhtus õnnetus kella 10.40 ajal maantee 154. kilomeetril. Tartu suunas liikunud Volvo veokil purunes rehv ja juhitavuse kaotanud masin lõpetas sõidu kraavis. Tegemist oli õnneliku õnnetusega, sest juhitamatu veok liikudes täiskiirusega võib tiheda liiklusega maanteel olla kui tapamasin. Õnneks suutsid Tartu poolt lähenenud sõidukite juhtidel kokkupõrget vältida.

Veoauto paiskus läbi vastassuunavööndi veeredes kraavi kummuli. Pool killustikukoormast valgus kastist välja. Juht sai kergemaid vigastusi ja meedikud andsid talle sündmuskohal esmaabi.

Politsei toonitab, et igal autoomanikul on kohustus veenduda, et tema sõiduk oleks tehniliselt korras. Kui sõiduki rehvid on lubatust enam kulunud, kaotab sõiduk kergemini juhitavuse, pidurdusteekond on pikem ning ka oht rehvi purunemisele ja avariisse sattumisele on kõrge.

Roolis istunud mees oli kaine, lisas politsei esindaja.