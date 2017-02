Noored kalevlased maadlesid Tamperes

Tampere Painiseurat on Kalev-Englase pikaajaline sõprusklubi ja eestlased on püüdnud seal ikka võistlemas käia, rääkis maadlustreener Kristjan Press. «Seekordne turniir oli osalejate arvult suurem kui mullune ja meie poisid said häid maadluskogemusi.»

Ainsana 2007. aastal sündinud ja nooremate vanusegrupis osalenud Karlis Ander All paistis taas silma kiirete heidete ja matšivõitudega. Kolme võiduga saavutas ta kindla esikoha.

2004 sündinute ja nooremate vanusegrupi arvestuses õnnestus tartlastel võita meeskondlik esikoht. Punktikohale jõudsid kõik tartlased. Kehakaalus 35 kg maadles väga kindlalt Max Hristjuk. Viis ülekaalukat matšivõitu ja tulemuseks esikoht. Punktikohale maadles end ka esmakordselt välisriigis võistelnud Meelis Jõesaar kelle kontole jäi kaks võitu ja kaks kaotust ning kokkuvõttes viies koht.

Kehakaalus 46 kg maadles end nelja matšivõiduga esikohale Artur Jeremejev. Raskemate, kuni 50 kg kaalunud poiste seas saavutas mängleva kergusega esikoha Georg Kristerson. Kehakaalus 54 kg maadles samas kaalus kaks tartlast. Kuna osales kõigest viis võistlejat, tuli kõigil omavahel läbi maadelda. Omavahelises kohtumises õnnestus Robin Samarüütlil napp edu saavutada Tambet Palgi ees. Teistes kohtumistes oli aga Palgi edukam ja «surnud ringiga» saavutas esikoha. Robin Samarüütlile jäi kolmas koht.

Võistluste kõige vanemate kuni 17-aastaste vanusegrupis maadlesid end esimeseks kehakaalus 50 kg Karl-Eerik Karoles ja hõbemedali saavutas Dan Ronald Lokk kehkaalus kuni 58 kg.

Pärast finaale peeti ka mõned sõpruskohtumised, kus tartlastest maadles Max Hristjuk samal turniiril kehakaal raskemas kaalus võitjaks tulnud soomalse Joonas Koivistuga. Tartlasel õnnestus matš võita.

Järgmised välisvõistlused noortele matimeestele tulevad märtsis Ameerika Ühendriikides, kus võetakse osa ka kahenädalasest treeninglaagrist.