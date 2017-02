TÜ alustab ahistamisjuhtumite osas täiendavat juurdlust ja lükkab väiteid ümber

Tartu ülikool teatas, et selleks, et kaitsta ülikooli liikmete turvatunnet, lükkavad nad ümber Eesti Päevalehes ülikooli tegevuse kajastamises esinenud korduvad väiteid, mis puudutavad viimastel nädalatel avalikuks tulnud ahistamisjuhtumeid. Lisaks on ülikool otsustanud uute asjaolude selgumisel algatada täiendav ülikoolisisene juurdlus.