Tartu linnal tekkis võimalus ERMi näitusemaja oksjonita endale saada

Kuperjanovi 9 avalik kirjalik enampakkumine kuulutati välja 23. jaanuaril ning selle tähtaeg oli täna. 27. jaanuaril otsustas aga Korb, et kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel tuleb tühistada. Samas palus minister Riigi Kinnisvara juhil Urmas Somelaril alustada läbirääkimisi Tartu linnavalitsusega, kes oli juba eelmise aasta lõpus teatanud, et soovib muuseumist vabaks jääva hoone linnale osta.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et linna jaoks oli hoone enampakkumisele panek üllatus. «Me olime Riigi Kinniavaraga juba üsna pikalt läbirääkinud ja nad olid sellega nõus. Meile oli oksjonile panek üllatus, sest me olime isegi maksmise tingimustes kokku leppinud ja 10 protsenti ostuhinnast juba ka eelarvesse planeeritud,» rääkis Klaas.

Klaasi sõnul oli linn juba arvestanud, et maja võõrandatakse Tartule kohaliku omavalitsuse funktsioonide täitmiseks. «Me näeme sellele majal kultuuri-, vaja aja- ja sotsiaalfunktsiooni. Eks me saame nüüd näha. Kuhu see asi välja jõuab,» lisas Klaas ning kinnitas, et linn on endiselt hoone ostmisest huvitatud.