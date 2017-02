Vabariigi aastapäeval kõlavad Tartus erilised kellamängulood

«Minu ammune soov meie kariljonile seada Gustav Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm» on ka nüüd lõpuks teoks saanud ja seda tänu suuremale instrumendile,» kommenteeris Merle Kollom. «Varem ei mahtunud isegi meloodia meie kariljonile ära, rääkimata

Merle Kollom uuenenud kellamängu avakontserdil 28. oktoobril 2016. / Margus Ansu

harmooniat toetavatest saatehelidest.»

Ta lisas, et kuna need on eestlastele väga olulised laulud, mille kõlapilt on kõigil mälusse kinnistunud, on ta seaded teinud suurima respektiga. Lähtuvalt sellest on need üsna minimalistlikud.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeval, 24. veebruaril on kõigepealt kell 9 kavas «Laul põhjamaast» (Ülo Vinter).

Kell 12 kõlavad Eesti Vabariigi hümn («Mu isamaa, mu õnn ja rõõm», Fredrik Pacius), «Kodumaine viis» (Heino Eller) ja «Mu isamaa on minu arm» (Gustav Ernesaks).

Kell 15 on programmis «Hoia, Jumal, Eestit» (Juhan Aavik), «Kodumaine viis» ja «Mu isamaa on minu arm».

Kell 18 tulevad ettekandele «Hoia, Jumal, Eestit», «Kodumaine viis» ja «Mu isamaa on minu arm».

Viimasena kõlab kell 21 «Laul põhjamaast».

Tartu raekoja tornis avati 34 kellaga kariljon mullu oktoobris. Kellamäng kõlas seal esimest korda 2001. aasta jõululaupäeval, kuid kevadel 2016 algas kellamängu laiendamine: maailma juhtivaimast kellatehasest, Hollandi kuninglikust valukojast telliti juurde 16 kella ja 18 vana kella häälestati parima kõlalise kokkusobivuse saavutamiseks Hollandi tehases ringi. Kellamängu laiendamiseks andsid 2016. aastal oma panuse paljud tartlased ja siinsed organisatsioonid.