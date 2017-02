Läinud nädalal möödus 40 aastat päevast, kui Tartust sai 100 000 elanikuga linn. Ikka ja jälle on juttu, et linnal oleks vaja taas nii rahvarohkeks kasvada. Kui Tartu osaks saavad Tähtvere ja Luunja vald, siis peaks see unistus justkui teostuma. Võis siiski mitte? Kui tähtis see elanike arvu maagiline piir üldse on?