Näitusel E-kunstisalongis on teineteise kohal kaks litograafiatehnikas linnavaadet: «Tartu Lossi tänav» (ülal, 1977) ja «Viljandi» (1975).

E-kunstisalongis on avatud kunstnik Erich Pehapi (1912–1981) näitus figuraalkompositsioonidest, kohavaadetest ja olmestseenidest graafikas, söe- ja sangviinijoonistustel ning akvarellides. Need ligi 30 teost on valminud alates 1930. aastatest kuni 1970. aastate lõpuni.