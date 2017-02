Politseikoer Dexter: tööl karmi loomuga võitleja, kodus mängib kassiga

Tegelikult oli see kõigest aasta ja kümne kuu vanusele saksa lambakoerale Dexterile juba kolmas kord, kui tema abi vajati inimese kinnipidamisel. Lisaks sellele on ta otsinud ja leidnud kadunud inimesi.

«Koera kasutamine on äärmuslik meetod, mida korrakaitsjad kasutavad alles siis, kui on tekkinud oht kellegi elule ja tervisele ning teised vahendid ei mõju,» selgitas Tartu politseijaoskonna komissar ja koerajuht Rauno Rammo. Ta selgitas, et üldjuhul piisab seadusega pahuksis oleval inimesel koera nägemisest ja seejärel lõpetab ta vastupanu. Mõne narko- või alkoholijoobes inimesega ei jää aga lõpuks muud üle, kui kasutada nende vastupanu murdmiseks koera pikkade treeningutega omandatud erioskusi.

Laupäevaõhtune vahejuhtum polnud naljaasi, kinnitavad sündmuskohal viibinud korrakaitsjad. Inimene ei allunud ühelegi korraldusele, käes oli tal relv, millest ta tulistas õhku ja millega ta ähvardas endist elukaaslast. Koerajuhi käsu peale ründas Dexter isikut, haaras tal säärest ja tõmbas pikali. Hiljem, kui mehe käed juba raudus olid, sidusid meedikud bravuuritseja säärehaavad.

Dexter on tööl käinud kutsikaeast peale, et ta harjuks kahel jalal kõndivate kolleegidega. Kodu on tal aga ühe Lõuna prefektuuri kiirreageerija juures. Nagu hundikoertele kohane, hoiab ta väga oma karja ehk perekonda. Mängib vabal ajal laste ja kassiga. Peremehe sõnul peetakse politseikoeri kõige õnnelikumateks koerteks, sest nendega tegeletakse kõige rohkem. Nende treening ongi mäng. Selle käigus õpetatakse neid rangelt alluma ja käsklustest kinni pidama.

Koos Dexteriga jõudis Lõuna prefektuuri tööle ka tema vend Dax. Ehkki elavad nad nüüd eri peredes, mängivad nad kokku saades rõõmsalt. Sündisid koerad Saksamaal, sealt jõudsid nad Eestisse Soome kennelliidu kaudu. Politseikoeri valivad välja suurte kogemustega tõutundjad. Teenistusse sobivad üksnes erakordselt aktiivsed ja mänguhimulised koerad. Dexter oli oma pesakonna kõige väiksem, aga kõige tigedam poeg, teab peremees. Koolitatud on ta aga nii, et tavaoludes ta kellelegi ohtlik ei ole.