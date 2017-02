Piltuudis: Toome nõlva kindlustamiseks kerkib piire

Tartu linnavalitsuse linnamajanduse projektijuht Jaanus Tamm ütles, et vahedesse lisatakse ka detailid ja võrestikud, et liikumist takistada, kuna nõlv on katastroofilises seisus. Peamine põhjus, miks Toomemäele piire pannakse, on inimeste ohutus ja ka nõlva seisukorra parandamine. «Praegu on nõlval väga palju liikumist, seal sõidetakse isegi ratastega,» sõnas Tamm.

Praegu on nõlvalt juba puud eemaldatud, ees ootab veel kändude freesimine ning lahtise maapinna kindlustamine mätastega.

Seda, millal Vallikraavi tänava poolset nõlva korrastama hakatakse Tamm öelda ei osanud, aga töö tuleb tulevikus ikkagi ette võtta. «Valikut pole, nõlvad vajavad korrastamist, lihtsalt Pirogovi platsi poolne nõlv oli järjekorras esimene.»

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel tehti nõlva kindlustustööd ja projekteerimine. Kavandatavad heakorrastustööd teeb OÜ Puuhooldustööd, ehitusprojekti koostas OÜ Roadplan, tööd plaanitakse valmis saada selle aasta juuliks.