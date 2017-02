Kahe Wilde monument läheb lõpuks remonti

Tartu abilinnapea Jaan Õunapuu selgitas, et töö keskendub monumendi aluse graniitplaatide asendamisele, sest need on katki ja lahti. Arutelud remondi vajalikkuse üle käisid tema sõnul juba eelmisel aastal, kuid tulemuseni ei jõutud.

«Vaatasime peale ja otsustasime, et teeme ära,» ütles ta.

Remont ei hõlma kuju ümbritsevat platsi, sest abilinnapea Jarno Lauri sõnul ei ole see ka Tartu linna maa ja korrastamisega peaks hakkama saama kinnistu omanik.

Oscar Wilde´i ja Eduard Vilde monumentaalkompositsiooni andis Tartu linnale üle Tartu Renessansi Klubi 1999. aastal. Monumendi autor on Tiiu Kirsipuu ja graniitosa tegi Raidkivi OÜ.

Linnavarade osakond tellis graniitaluse parandustööde hinnapakkumuse. Esitatud kalkulatsiooni alusel kujuneb graniitplaatide asenduseks ja aluse parandustöödeks 5600 eurot.