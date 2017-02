Kogemata tekkinud väike maksuvõlg jättis Tartu pikaajalise haljastaja mängust välja

Nii jõudis hanke võiduni teine pakkuja OÜ Vesneri Aed, kell pakkumuse hind oli 44 310 eurot.

Linn korraldas hanke selliselt, et tööd olid jagatud kolmeks osaks.

Esimene oli lillepeenarde, -kastide ja -konteinerite rajamine ning hooldus näiteks Kaubahoovi platsil, Uueturu platsil ja Vabaduse puiestiku ääres.

Teine osa on raekoja lillekastide, Raekoja plats 3 ja 12 rõdukastide, Raekoja platsi, Küüni tänava ja Kraamituru kaldapealse ning sildade lilleamplite rajamine ja hooldus.

Kolmas osa on Kraamituru kaldapealse, turuhoone ümbruse lillepeenarde ja Riiamäe platsi lillepostamentide rajamine ja hooldus ning Holmi pargi rosaariumi hooldus.

Vesneri Aed tegi pakkumuse esimese ja kolmanda osa kohta, kõigi kolme osa kohta tegi pakkumuse ainult Kanepi Aiand, kes küsis teise osa töö eest pisut üle 44 000 euro.

Kuna Kanepi Aiandil oli hankemenetluse algamise päeval riiklike maksude maksuvõlg, kõrvaldati ta hankemenetlusest.

Tartu haljastus- ja linnapuhastusteenistuse juhataja Eda Põldma ütles, hange pandi üles 19. jaanuaril ja kuigi paar päeva hiljem oli Kanepi Aiandil võlg likvideeritud, ei olnud enam midagi päästa.

Tartu abilinnapea Valvo Semilarski kommenteeris küsimust, kas nii väikese ja lühiajalise maksuvõla pärast kõrvale jääda natuke karm ei ole, et linnavalitsusel ei olnud kaalumise võimalust, seadus ei jäta selleks võimalust. «See oli automaatne välistus, see võib olla 5000 või 500, tulemus on sama, kahjuks on see nii,» sõnas ta.

Kanepi Aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe ütles, et maksuvõlg oli tööõnnetus, mis kaasnes dividendide väljamaksmisega, nendelt jäid maksud tasumata. «Nii kui avastasime, maksime ära. Küsimus ei olnud, et me ei oleks saanud maksta,» sõnas ta.

Amplid-peenrad siiski hooldamata ei jää, sest linn kuulutas teise osa peale välja uue hanke, mille tulemused selguvad märtsi alguses, ja osaleda kavatseb ka Kanepi Aiand.

Paraku tähendab juhtunud apsakas, et vajalikud taimed peab Kanepi Aiand külvama nii öelda ehku peale, lootuses, et õnnestub hange võita. Kui külvata pärast tulemuste selgumist, jääks taimede ette kasvatamiseks liiga vähe aega. Vahtramäe tõdes, et kui ei õnnestu võita, tuleb taimed mujale müüa või istutada.