Reiniku kooli staadionihoone ehitus algab märtsis

Embach Ehituse teatel staadionil täna abihoone puudub. Ettevõtte juht Andres Salusaar märkis, et planeeritud on 300 ruutmeetri suurune staadionihoone, kuhu tuleb nii staadioni kontor kui ka riietus- ja pesemisruumid naistele ja meestele.

Tartu linna omandusse kuuluvat staadioni aadressil Riia 25 kasutab nii Reiniku kool kehalise kasvatuse tundideks kui ka erinevad spordiklubid oma treeninguteks.

Linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp on öelnud, et Reiniku kooli juures asuv staadion on väga aktiivses kasutuses ning abihoone ehitus sellele on hädavajalik.

Hoone arhitektuurse lahenduse on välja töötanud linnaarhitekt Tõnis Arjus koos Hollandis asuva UN-Studioga. Maja rajatakse projekti Osirys raames, mille eesmärk on välja töötada ja testida öko-innovaatilist ehituspaneeli.Ehitus läheb maksma 455 877,97 eurot.