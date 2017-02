Kunstnik mõtles välja ja pani näitusele kummalise seadme

Ühepildinäituse ametlik avamine Physicumis on 21. veebruaril kell 17. Teos on välja pandud Garage48 ürituse «Hardware and Arts 2017 Hackathon» raames.

Pressiteates on kirjas, et «Portatiivne multifunktsionaalne seade» seeriast «Nutikad asjad» erineb märgatavalt kunstniku tavapärasest loomingust, millest enamiku moodustavad sürreaalsed ja dünaamilised improviseeritud figuurid. Eesti Teadusagentuuri konkursil teise koha pälvinud pilt kujutab endast predigitaalse ajastu nutiseadme davincilikku ideekavandit, olles ühtlasi austusavaldus teadlastele ja nende loovusele.

Markus Kasemaa on teadusega seotud kunsti teinud varemgi. Nii näiteks ilmestas tema teos «Maailmakaardi geneetiline improvisatsioon» läinud aasta lõpus ajakirja Nature esikaant.