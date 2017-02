Enneolematu trükis juhatab Peipsimaal rändajaid poolesaja pühakoja juurde

«Peipsimaa pühakojad on pealtnäha tavalised sakraalhooned, kaugemalt vaatajale tunduvad kohati natuke lihtsamad ja askeetlikumadki kui kaugemal sisemaal,» on kirjutatud trükise sissejuhatuses.

Ülle Juki koostatud brošüüris on lühidalt kirja pandud pühakodade ajalugu ja eripärad, samuti kontaktandmed ja geograafiliselt täpne asukoht. Need paiknevad Peipsi-Pihkva järve ääres alates Vasknarva prohvet Eelija kirikust ja lõpetades brošüüri kaardile kantud 49. pühakojaga, Saatse püha Paraskeva kirikuga. Koostaja on lisanud iga kiriku, palvela või tsässoni teksti juurde vähemalt ühe foto.

«Peipsimaa pühakodade teejuht» on ilmunud eesti- ja ingliskeelsena ning soome- ja venekeelsena. Need on välja antud levitamiseks kavakohaselt turismiinfokeskustes ja pühakodades, aga samuti esitlemiseks turismimessidel.

MTÜ Mustvee Turismikoda sai trükise üllitamiseks 500 eurot programmist «Pühakodade säilitamine ja areng».