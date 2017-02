Isamaaline Tartu Kodanik ja Vabakund teevad valimisteks ühisnimekirja

Isamaalise Tartu Kodaniku ja Vabakunna liikmete sisuline koostöö sai alguse möödunud aasta suvel, kui üheskoos kohtuti endise õiguskantsleri Allar Jõksiga ja arutati kahe tooli seadusega seonduvat. Sealt edasi kaardistati regulaarsetel kohtumistel juba programmiline ühisosa. Nüüd ERMis toimunud kohtumisel sõnastasid eestvedajad enda põhieesmärgid, valisid esinumbri ja valimisliidu olemust täpseimalt väljendava nime.

«Kindlasti pöörame oma programmis suuremat tähelepanu murekohtadele, mida linnakodanikud pidasid viimases küsitlustes suuremateks probleemideks, näiteks töökohad, korruptsioon ja laste- ning noortesõbralik linn,» ütles Salm.

Isamaalise Tartu Kodaniku saadikurühma nõuniku Toomas Kalmuse sõnul võiks tulevikus olla linna poliitiliseks juhiks linlaste poolt otse valitud volikogu esimees. Linnapea ehk linnadirektor juhib linnavalitsust kui linna haldusaparaati ja on ametis pikema perioodi kui üks linnavolikogu koosseis ning on konkursi korras valitav. Kalmus möönis, et sellise süsteemi käivitamine nõuaks suurt julgust ja pealehakkamist, sest linnavalitsuse ametikohad tuleks lahti haakida parteilisest toiduahelast.

Lisaks Vabakunna ja Isamaalise Tartu Kodaniku liikmetele on algatusgrupiga ühinenud Vabaerakonna ja Eestimaa Roheliste liikmeid.