Kalevipoja uisumaraton jäi taas ära

Veel eile õhtul olid korraldajad seda meelt, et täna hommikul antakse Kuremaa järvel uisumaratoni start, kuid täna hommikul teatas rajameister Väino Treiman, et rajal on liiga palju vett.

Jõgevamaa spordiliit Kalju esimees Uno Valdmets sõnas, et rajameister tuli hommikul järvele ja andis talle teada, et rajaolud pole võistluse jaoks sobivad.

«Hommikul kell kaheksa saatsime osalejatele teated välja, et võistlust ei toimu,» lisas Valdmets.

Siiski olid kella kümneks paarkümmend uisusõpra Kuremaale kohale tulnud ning tegid rajal mõned rahulikud ringid. Enamik neist tõdes, et vett on tõesti palju ning iga uisusammuga pressib vesi saapanööride vahelt sisse.

Kuremaa lähistel elav Raivo Kivistik ei pidanud paljuks demonstreerida, kui palju rajal tegelikult vett on ning viskas end koos uiskudega lompi kõhuli.

«Mul on hea riietus, see vett sisse ei lase ja ma olen ka talisuplusega tegelenud, seega külma vett ei pelga,» sõnas mees, kui oli mõned meetrid uisurajal veelombis sumanud.

Täna toimuma pidanud uisumaraton oleks tema jaoks olnud elu esimene uisuvõistlus.

«Ma olen juba pikki aastaid mõelnud, et tahaks osa võtta. Kui maraton Peipsil toimus, siis käisin vaatamas,» rääkis Kivistik samal ajal enda mütsist ja kinnastest vett välja väänates.

Paraku pidi Kivistik koos teiste eile hommikul Kuremaa järvele tulnud uisutajatega sammud uuesti kodupoole seadma, teadmata, kas ja millal uisumaraton sel aastal toimub.