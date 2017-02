Tartu kunstimuuseumi direktor Rael Artel esitas lahkumisavalduse

Tartu kunstimuuseumi direktor Rael Artel on esitanud kultuuriministeeriumile lahkumisavalduse, mistõttu on välja kuulutatud konkurss sellele ametikohale. Lahkumise põhjused on Arteli sõnul perekondlikud. «Elu viib Tartust eemale ja vahel lihtsalt tuleb teha valik isikliku ja tööalase vahel,» lisas ta.