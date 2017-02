Napsutajad said päevakeskuse, mis aitab neil kaine püsida

Enamus alkoholitarvitamise häirega patsiente ravitakse ambulatoorsete vastuvõttude käigus, kuid mõned patsiendid vajavad ravi statsionaarses osakonnas. Aeg, mil patsiendid haiglast koju lähevad, on määrava tähtsusega edasise ravi osas.

Päevakeskuse tuba rühmatööks. /Sille Annuk

Seetõttu ongi psühhiaatriakliinikus avatud päevaravi osakond, kuhu psühhiaatri poolt suunatakse nii statsionaarselt ravilt lahkuvaid kui ka ambulatoorsel ravil olevaid patsiente, kellel on vaja toetavat keskkonda tagasilangusest hoidumiseks.

Kainem ja tervem Eesti

Niisugune päevaravikeskus on üks neist tulemustest, mille nimel on tegutsenud Tervise Arengu Instituudi programm «Kainem ja tervem Eesti» ning mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Dr Teelia Rolko /Sille Annuk

Psühhiaater Teelia Rolko sõnul on laialt levinud ekslik arusaam, et alkoholisõltuvus on 50. eluaastates kodu, pere ja töö kaotanud inimese probleem. «Tegelikult algab alkoholi kuritarvitamine ja alkoholisõltuvus 20. või 30. eluaastates, mil inimesed on parimas tööeas, neil on veel pered ja kodud. Programmi «Kainem ja tervem Eesti» raames on võimalik alkoholi liigtarvitamist varem avastada ja ravida.»

Päevaravi teenust on uues keskuses võimalik osutada kuni kaheksale sõltuvushäirega patsiendile. Raviteenuseid pakutakse nii alkoholi tarvitamise häirega inimestele kui ka lähedastele, kes soovivad neid selles aidata. Päevaravikeskuse avamist toetas Tartu linn.

Saatekirja ei ole vaja

Päevakeskuses töötava vaimse tervise õe vastuvõtule saavad pöörduda kõik soovijad alates 18. eluaastast, ning nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata isikud. Selleks ei ole vaja ei pere- ega eriarsti saatekirja ning teenus on patsiendile tasuta.

Piisab registreerimisest telefonil 731 9100 või interneti teel liinikumi kodulehel aadressil http://www.kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/registreerumine .

Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele.

Psühhiaatriakliiniku päevaravikeskus asub aadressil Riia 167.

Vanemõde Katri Śinkarev päevakeskuse kööginurgas. / Sille Annuk

Tervise Arengu Instituudi hinnangul on alkoholi liigtarvitamine Eestis üks suuremaid majandus- ja haiguskoormust põhjustavaid terviseriske.

Eestis sureb alkoholi liigtarvitamisega otseselt seotud haigustesse igal aastal 600–800 inimest, neist kaks kolmandikku on mehed. Ligi kolmandiku surmadest põhjustab maksa alkoholtõbi, millele järgnevad esinemissageduselt alkoholimürgistus ning alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäired.

Kaudselt alkoholi liigtarvitamisega seotud haigustesse sureb igal aastal 9000–10 000 inimest, üle poole neist on naised.

Päevakeskuse õde Oleg Kapinus vestlemas. / Sille Annuk

Alkoholi liigtarvitamine mõjutab inimestevahelisi suhteid ja tervist. Alkoholitarvitamise sotsiaalsed mõjud Eestis on tugevad, puudutades väga suurt osa elanikkonnast. Suure probleemina nähakse ka alkoholist tulenevat vägivalda.