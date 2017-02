Kas Kodavere või Peipsiääre? Uue valla sünnivalu jätkub

Vahepeal on otsustatud, et sundliitmise korras liidetakse selle seltskonnaga ka Pala vald ja Kallaste linn ning nüüd on valitsus esitanud määruse eelnõu, mille kohaselt saab moodustuva omavalitsuse nimeks hoopis Kodavere vald.

Saadetakse märgukiri

Kodavere nimi oleks iseenesest väga loogiline, kuna suures osas paikneb uus omavalitsus endise Kodavere kihelkonna territooriumil.

Tegelikult kaaluti seda nime ka Alatskivi, Vara ja Peipsiääre liitumiskõnelustel, kuid sellest loobuti põhjendusega, et kui Pala, kes vabatahtlikult kellegagi ei liitu, peaks kõrvale jääma, oleks ka selles vallas asuv Kodavere hajaküla uue valla piiridest välja jäänud.

Kodavere nime asjus lähevad kohapeal arvamused siiski lahku. Alatskivi vallavanem Andu Tõrva märkis, et temal poleks selle nime vastu midagi, tema Vara ametivend Väino Kivirüüt soovib aga jääda Peipsiääre juurde.

«Meil on läbi räägitud ja kolm valda on otsustanud, et tuleb Peipsiääre vald,» teatas Kivirüüt. «Saadame selle kohta riigihalduse ministrile Mihhail Korbile ka märgukirja, nimi peaks olema ikkagi meie otsustada.»

Ühes olid aga Tõrva ja Kivirüüt ühel meelel: Kodaverest saab juttu teha siis, kui Pala sundliitmise tulemusel oma punti saadakse. Eile võetigi sealsete vallaisadega (loe: vallaisaga) ühendust, et vaikselt plaani pidama hakata, kuid Palalt saadud vastus on endine: nemad selle seltskonnaga ühise laua taha ei istu, olgugi et terendav sundliitmine seda ette näeb.

Ühisvallas elav ajaloolane Tõnis Türna ütles aga, et tegelikult pole sellel mingit tähtsust, kus asub Kodavere küla – uus omavalitsus peaks igal juhul kandma nime Kodavere vald, sest ajalooliselt oleks see kõige õigem.

«Tõsi küll, varasemate haldusreformide loogika on andnud liitunud omavalitsustele selle üksuse nime, kuhu jääb uus keskus. Praegusel juhul oleks selleks siis Alatskivi, kuid kui see osalistele ei sobi, oleks kõige loogilisem just Kodavere,» ütles Türna.

Ajalooline mälu

Ajaloolane rõhutas, et Kodavere kannab kihelkonna nimena edasi kohalikku mälu ning ajaloolist järjepidevust ja identiteeti. Peipsiääre nime puhul seda öelda ei saa, põhimõtteliselt võiks sellise nimega omavalitsus laiuda Vasknarvast Praagani välja.

Tõnis Türna lisas, et praeguse Peipsiääre valla sünnilugu on täiesti ebaloogiline: kui muidu tekkisid vallad mõisakogukondade põhjalt, siis Peip-

siääre loodi 1917. aasta suvel puhtalt etnilistel asjaoludel ning koondas vene rannakülad Kallastelt Varnjani.

«Neile on see tõesti ühendav ja iseloomulik nimi, kuid uues omavalitsuses on rohkelt külasid, millel pole Peipsiga kuigivõrd palju kokkupuuteid. Selles mõttes oleks Kodavere sellele suurele territooriumile kindlasti selgem ja õigem ühisnimetus,» ütles Türna.