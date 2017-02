Uueks Jõgeva abilinnapeaks sai Mati Kepp

Nettan selgitas, et loobub ametikohast tervislikel põhjustel. «Ma ei tahaks pikemalt rääkida, aga selles valitsuskoalitsioonis ma abilinnapeana enam kaasa ei löö,» sõnas ta.

Nettan lubas aga, et ta kandideerib sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel. Tema tervislik seisund nii kriitiline pole, et see valimistel osalemist takistaks.

Sisseelamiseks aega napib

Ettepaneku pakkuda abilinnapea kohta Mati Kepile tegid Jõgeva linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed. «Eks mõjuvaks põhuseks selle koha pakkumisel oli kindlasti kümne aasta pikkune omavalitsuse juhtimise kogemus,» rääkis vastne Jõgeva abilinnapea, kes on varem juhtinud Torma valda ja Mustvee linna.

Eriti palju aega uuel abilinnapeal ametisse sisse elamiseks ei jää ning kohe tuleb tegelema hakata praegu pooleli olevate projektidega.

«Suurematest projektidest on käsil Jõgeva põhikooli remont ja üle raudtee asuva elamurajooni vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine,» oli Kepp end teda ees ootavate ülesannetega juba kurssi viinud.

Mati Kepp annab endale aru, et järgmiste valimisteni on napilt pool aastat ning väga palju ta selle aja jooksul Jõgeva abilinnapeana ellu viia ei jõua. Siiski on ta juba mõtetega sügises ning lubab valimistest osa võtta.

«Eks näis, mis sügisel saama hakkab ning kuidas need uued jõujooned siin uues omavalitsuses välja kujunevad,» rääkis Kepp. «Aga toetan valimistel enda erakonda kindlasti.»

Tervis korras

Kui 28-aastane Asso Nettan loobus abilinnapea ametikohast tervislikel põhjustel, siis tema koha üle võtnud sügisel 70. sünnipäeva tähistav Mati Kepp oma tervise üle ei kurda.

«Need mehed, kes karmil ajal ellu jäid, on ehk tugevamad ka,» arvas ta.

Vastne abilinnapea on seda meelt, et tervis oleneb paljuski elustiilist ja mõtlemisest. «Eks oma majapidamise korrashoidmine ja jahilkäimine on ka kindlasti kaasa aidanud sellele, et tervis korras püsiks,» lausus ta. Mati Kepp on ka Jõgevamaa jahimeeste ühingu juht.