Koolid toovad oma raskekahurväe õpilaste ette

Kuigi peamiselt külastavad messi põhikooli- või gümnaasiumilõpetajad, on sinna oodatud kasvõi esimeste klasside õpilased ja needki, kel koolitee juba seljataga, ent oma siht elus veel leidmata.

Kindlasti võiksid Tartu Näituste hallist läbi astuda kõikide Tartu linna koolide õpilased, sest linn maksab nende messipileti kinni. Seega on õpilaspileti ettenäitamisel neile prii sissepääs, teistel külastajatel tuleb lunastada kahe euro eest messipilet.

Et põhikooli- või gümnaasiumilõpetajal on tihti keeruline jõuda selgusele, mida ikkagi edasi õppida ning milline amet võiks just talle sobida, on Rajaleidja keskus seadnud messihalli sisse oma nurga, kus saab tasuta karjäärinõustamist.

Intellektika projektijuht Virge Lomp rääkis, et privaatseks nõustamiseks on Rajaleidjal kinnine boks, kus saab spetsialistiga aru pidada teiste messikülastajate pilkude eest varjatult.

Vahetud nõuanded

Tartu Näituste kommunikatsioonijuht Henrik Urbel sõnas, et ehkki internetiajastul võiks arvata, et kogu edasiõppimist ja karjäärivalikuid puudutav info on internetist kättesaadav, pakub mess noortele võimalust küsida otse omaealistelt ühes või teises koolis õppimise kohta. Nimelt toovad nii kõrgkoolid, kutsekoolid kui gümnaasiumid messile enda tudengid ja õpilased, kes seal vahetult kogemusi jagavad.

Intellektikal saab proovida ka mitmeid ameteid. Näiteks Valgamaa kutseõppekeskus pakub võimalust ise auto poritiivalt kriimu eemaldada, Tartu kutsehariduskeskus on kohale toonud keevitussimulaatori, millel käeosavust harjutada. Oma töö praktilisi külgi tutvustavad veel elektrikud, kondiitrid, mehhatroonikud, sepad, siseviimistlejad ja teised.

Urbeli sõnul kasutavad koolid aktiivselt võimalust töötubades proovida sedagi, mida on teoorias koolitunnis õpitud. Töötubadesse on juba hulga registreerunuid, paljud tulevad terve klassiga.

Magus võistlus

Kell 9 algava messi suursündmus on juba kell 10 algav inspiratsioonihommik. Teiste seas tuleb sinna üllatuskülaline rääkima oma haridusteest ja sellest, mida ta on oma õpiajast praegusesse ellu kaasa võtnud. Kes ise inspiratsioonihommikule kohale minna ei saa, võib selle otseülekannet vaadata Postimehe veebilehelt.

Oma tööd tutvustavad täna ka jõustruktuuride töötajad. Selleks puhuks on kohale toodud maastur ja pääste­­auto, demonstratsioonesinemisi teevad narko- ja tubakakoerad ning vanglateenistuse relvastatud üksus.

Messi kulminatsioon on kell 14 algav sünnipäevatordi valmistamine. Selleks on end kirja pannud 27 õpilasvõistkonda Hiiumaalt Tallinnani. Nende ülesanne on kaunistada üks osa 16 meetri pikkusest sünnipäevatordist nii, et kaunistused esitleksid kõige paremini nende kooli.

Kolmekihilise biskviidiga kohupiimatordi pistavad peale kohtunike hindamist kõik messikülastajad kell 16 ühiselt pintslisse.