Kui mõnele kohalikule võis viimastel päevadel Ilmatsalu järvel nähtud kiirabiautode jäärajasõit näida niisama hullamisena, siis asjatundjate kinnitusel on see väga vajalik sõidukoolitus libedal teel. Seda enam, et sihtasutuses Tartu Kiirabi on kõigil juhtidel kohustuslik läbida koolitus korra aastas.