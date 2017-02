Marko Mäetamm õpetab koomikseid tegema

Mari Laaniste kureeritud koomiksinäitusel on esindatud ka Marko Mäetamme looming. Näitus tutvustab 18 kunstniku teoste varal avangardsemaid suundumusi Eesti nüüdisaegses koomiksikunstis. Näituse kuraator on Mari Laaniste.

Tartmuse teatel on töötoas osalejatel vaja kaasa võtta järgmised töövahendid: kaamera või telefon filmimiseks ning sülearvuti, milles on mõni lihtne videomonteerimise programm (näiteks iMovie või Movie Maker). Kõik ülejäänud töövahendid on kohapeal olemas. Osalemine näitusepiletiga.