Kümme päeva Tartu maratonini: võistlus toimub, aga ilmselt kuuekilomeetristel ringidel

Võistluse direktor Indrek Kelk ütles, et klubi Tartu Maraton ei saa endale lubada, et suusamaraton jääb teist aastat järjest ära. Seetõttu soovitakse seda korraldada pigem lühemal rajal kui üldse ära jätta. Kelk ei välistanud, et juhul kui ilmastikuolud ei luba järgmistel aastatel maratoni originaalrajal pidada, on tulevikus tavapärane, et Tartu maraton toimub Otepääl kunstlumest rajal lühemal distantsil ringiratast sõites.

Eelmisel aastal, kui maraton ei toimunud, teatasid korraldajad ürituse ärajäämisest umbes kümme päeva enne, sest korraldamise tõenäosus oli nullilähedane. Ometi oli maratoni päevaks piisaval hulgal lund, et seda natukene lühemal distantsil korraldada.

Indrek Kelk ütles, et tänavu seda viga enam ei tehta ja täiesti lootust pole samuti kaotatud. «Kui peaks taevataat olema armuline ja andma piisavalt lund, et saab pikale rajale kolida, siis vastavalt ajahetkele saame teha uusi otsuseid,» lausus Kelk.

Kui ilm läheb külmaks ja lumi tuleb alles järgmisel reedel maha, võib Kelgu sõnul teoorias raja 26. veebruari hommikuks valmis jõuda. «Tahaks öelda, et kui järgmisel reedel on selge, et saab sõita originaalrajal, siis on plaan veel täiesti teostatav, aga tõenäoliselt mitte Elvas lõpetamisega, vaid pigem Palul,» tõdes Kelk.

Praeguseks on pikale distantsile end kirja pannud üle 3000 ja lühemale enam kui 700 osaleja. See on korraldaja hinnangul ilmastikuolusid arvestades ootuspärane.

Tartu maraton peetakse ülejärgmisel pühapäeval, 26. veebruaril.