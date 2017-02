Fotod: Tartus tulid ehitustööde käigus päevavalgele inimluud

Objektil arheoloogilist jälgimist tegev Rünno Vissak kutsus kohe kohale Tartu ülikooli arheoloogid Heiki Valgu ja Martin Malve, kes tuvastasid esmasel vaatlusel, et tegu on 40–50-aastasena surnud naise luustikuga, mis pärineb varauusajast ehk 300–400 aasta tagusest ajast.

Jakobi tänava piirkonnast on tulnud inimluid välja varemgi, sest sealkandis asus Püha Jakobi kalmistu. Seniste andmete põhjal arvati siiski, et kalmistu kõnealuse krundini ei ulatunud.

Lisaks naise luustikule on ehitusplatsilt välja tulnud rohkelt loomaluid, samuti pisut keraamikat. Martin Malve märkis, et praegu on ehitusmeestel käsil hoone vaiaaukude puurimine, neid peaks tulema kuni nelikümmend, ning ilmselt tuleb kõik kaevatavad augud nüüd hoolikalt läbi vaadata.

Mis puudutab täna välja tulnud naiseluid, siis need viis Malve põhjalikumaks uurimiseks ülikooli arheoloogiakabinetti. Et Jakobi tänavale neid tagasi matta ei saa, leiab naine uue viimse puhkepaiga ilmselt Vallikraavi tänaval asuva Rahvaste Monumendi juures.