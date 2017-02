Lätlased ihuvad Tartu ühistranspordile hammast

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak tõdes, et varem pole lätlased Tartu ühistranspordi vastu huvi tundnud, tegemist on lõunanaabrite esimese katsega ennast Taaralinna bussindusse sisse suruda.

Esitatud kaheksa pakkumust jäid vahemikku 6,6–9,4 miljonit eurot ning kõik ettevõtted lubasid sõitma panna uued ja tuntud firmade bussid. Rein Haak tunnistas, et linn oli ise arvestanud umbes kaheksa miljoni euroga, kuid sellest madalamad olid neli-viis pakkumust.

Protsess läheb edasi nii, et linn vaatab pakkumused põhjalikult läbi ning esitab vajaduse korral ettevõtetele lisaküsimusi. Rein Haak avaldas lootust, et kui kõik sujub libedalt, saab bussihanke võitja välja kuulutada ehk juba 28. veebruari linnavalitsuse istungil.

«Kuid siis on ülejäänutel võimalus protestida ning elu on näidanud, et seda on ka tehtud, mingi põhjus ikka leitakse,» nentis Haak. Mullune Tartu bussihange protestide tõttu mäletatavasti nurjuski.