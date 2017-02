Noored laskursportlased võistlevad Tartus

Kauaaegse riigikaitseõpetaja ja võistluste peakorraldaja Uudo Limaki sõnul alustati Tartus noorte laskevõistlusi 2008. aastal. Toona oli tegemist vaid paari kooli omavahelise võistlusega. Nüüd on huvilisi lisandunud iga aastaga. Korraldaja sõnul on end kirja pannud 15 võistkonda ja neile tuleb arvatavalt lisa.

«Laskeringide tegevust mõjutab otseselt koolitiirude olemasolu, mõnes koolis on need veel säilinud,» rääkis Limak. Erilised on tänavused võistlused tema sõnul selle poolest, et Tartu keskne jõukatsumine on esmakordselt üle-eestiline. «Huvi on väga suur,» tõdes ta.

Tamme koolis tegeleb laskespordiga tosin õpilast. Lasketreeneri kinnitusel on neiud sel spordialal isegi püsivamad ja tulemused tulevad kiiremini kui noormeestel.

Tartus võisteldakse homme õhupüssi, püstoli ja simulaatori laskmises. Iga võistleja peab tegema kümme võistluslasku, lisaks on lubatud teha kolm proovilasku. Võistlus algab Tamme kooli tiirus kell 15.