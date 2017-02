Kunstiõpetajad tegid Jakobi galeriisse endleid

Maali kõrval on väljapanekus esindatud sellisedki žanrid nagu joonistus, pastellmaal, foto ja isegi installatsioon – viimaseid on kaks, autorid Epp Loo ja Marta Peebo.

Mõni autoportree tegija on ajanud taga sarnasust, teine aga lähtunud muudest eesmärkidest. «Endast teose loomine on nii või naa analüüs,» on kirjas näituse tutvustuses. «Analüüs võib olla üsna ebamugav. Minapilt võib osutuda vaateks kõverpeeglist sellest, mida arvame endast teadvat, kellena ennast kujutame või tunneme. Tegemist on seega vägagi hirmutava olukorraga, mis nõuab julgust.»

Julgust võib anda ka käeulatuses püss. Näituse kureerinud maalikunstnik ja kunstiõpetaja Hando Tamm ongi ennast kujutanud nõndamoodi kütina.