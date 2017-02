Piltuudis: korraldajad freesisid Kalevipoja uisumaratoni raja üle

Peakorraldaja Enn Kurg rääkis Tartu Postimehele, et teisipäeval sõitis 3,3 kilomeetrit pika raja läbi traktor ja freesis jää terves raja ulatuses siledaks. Freesimist vajas rada seetõttu, et rajal leidus palju konarusi ning pealmise jääkihi all oli arvukalt õhumulle. Mäletatavasti soovisid korraldajad maratoni läbi viia juba 21. jaanuaril, ent võistluse eel saabunud sula ja vihm katsid raja suurte loikudega. Vahetult enne starti saabunud kerged külmakraadid muutsid jää aga kahekihiliseks ja see muutis uisutamise võimatuks.

Teisipäevase lihvimise järel sai jää päris sile. «Kes proovimas käisid, need kiitsid,» ütles Kurg.

Kas rada nüüd laupäevani säilib ja päevase päikese ning öiste külmakraadide mõjul veelgi paraneb, sõltub juba ilmataadi lahkusest. Ilmateenistuse ennustus teeb korraldajaile küll pisut muret. Lubatakse plusskraade ja reede õhtuks koguni vihma ja lörtsi. «Äkki läheb mööda,» loodab peakorraldaja. Ta lisas, et viimastel päevadel on ilm olnud küll täpselt selline, nagu organiseerijatel vaja.

Vahepeal kaaluti ka võistlusi varem pidada ning küsimuse all oli, kas tuua stardid 12. veebruarile. «Otsustasime siiski, et las jää veel pakseneb.» Kure sõnul kaalub jääfrees ja seda vedav traktor üsna palju ning varem lihtsalt ei juletud suurt masinat järvele saata. Nüüd, mil järve katab 35 sentimeetri paksune jää, tundus freesimine turvalisem.

Uisumaratoni pikimale ehk 30-kilomeetrisele sõidule on plaan anda start 18. veebruari hommikul kell 10. Uisumatkale ja 10 kilomeetri sõidule antakse start keskpäeval.

Arvult seitsmes Kalevipoja uisumaraton otsustati kolida Mustveest Peipsi järvelt Kuremaale seetõttu, et suurel järvel tekib harva sile ja uisutamiseks sobilik jää. Sisemaal asuvale 400-hektarilisele Kuremaa järvele on sileda jää tekkimine aga tõenäosem.

Aegade jooksul on Kalevipoja uisumaratoni võitjaks tulnud sellised tuntud sportlased nagu Kert Keskpaik, Sulev Lokk, Sandra Alusalu jt.