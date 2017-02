Tulevase Elva valla suure tiraažiga leht hakkas juba ilmuma

Läinud nädala lõpus tuli trükikojast Tartu- ja Valgamaa kuue omavalitsuse ühise infolehe esimene number, milles on välja kuulutatud ka väljaande nimekonkurss.

Sel sügisel pärast kohalikke valimisi Elva valla moodustavate Elva linna ning Puhja, Konguta, Rannu, Rõngu ja Palupera valla ühise kaheksaleheküljelise infolehe väljaandmine otsustati ühinemisläbirääkimistel. Pärast ühinemislepingu sõlmimist leppisid omavalitsuste juhid kokku, et ühine infoleht hakkab ilmuma juba varem, enne oktoobrit, selgitas Elva linnapea Eva Kams.

Uue väljaande esiküljel kirjutabki toimetaja Kertu Vuks, mida on ühinevatel omavalitsustel tarvis veel enne sügist teha-otsustada. Järgnevad kuus lehekülge on omavalitsuste uudiste ja teadete päralt, igal omavalitsusel on oma lehekülg. Viimase külje võtavad enda alla kultuuriteated, reklaami lehte veel ei müüda.

Infolehe tiraaž on 6600, trükkimiseks kulus 379 eurot. Eva Kamsi sõnul teevad lehe väljaandmise tehnilise töö (küljendus, keeleline toimetamine) praegu Elva linnavalitsuse töötajad ja nii maksab nende kulude eest esialgu Elva linn.

Lehe kuueliikmelisse kolleegiumi kuuluvad ühinevate omavalitsuse esindajad. Nende hulgas on nii seniste vallalehtede toimetajad kui ka kaks vallavanemat. Lehe toimetaja, ühinemiskoordinaator Kertu Vuksi palk makstakse EASilt saadud toetusest, 15 protsenti lisavad tulevase Elva valla moodustajad.

Elva linna ning Konguta, Puhja, Rannu, Rõngu ja Palupera valla kokku ligi 14 000 elanikku saavad kaks korda kuus ilmuva lehe oma postkasti tasuta.

Seni ilmus Elva infoleht kaks korda kuus ning Puhja, Konguta, Rannu ja Rõngu vallas kord kuus. Palupera valla uudiseid ja teateid avaldab Otepää Teataja. Elva infoleht lõpetas nüüd ilmumise, teistes viies omavalitsus otsustavad volikogud, kas ja kui kaua vallaleht veel välja antakse.

Uut infolehte saab lugeda Elva kodulehel aadressil elva.ee.