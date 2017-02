Sporditeadlane tõdeb: kõhuõõne vigastuste kohta on teadusuuringuid raske leida.

Naistearst väidab, et tõstespordiga tegelemine on naise tervisele kahjulik.

Tartu ülikooli kliinikumi naistearst Tiiu Hermlin on viimasel ajal pööranud tähelepanu tõstespordi­­võistlustele ning märganud, et aina rohkem kohtab võistlejate rivis lapseohtu neidusid ja noori naisi. Vaatepilt kükkivast või seisvast tüdrukust, kang õlgadel, või siis raskusi ühe hooga üles rebivast naissportlasest on pannud ta muretsema.

«Neid pilte on minu silmale väga valus vaadata,» sõnab arst ning küsib: «Kas nad ise või nende vanemad on ikka teadlikud kõikidest varitsevatest ohtudest?»