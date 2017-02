Kas petavad silmad või tõsi on see: haridusministeerium taas Tallinna?

Haridus- ja teadusministeerium on Tartus Munga tänaval vanas pangahoones töötanud 2. juulist 2001. Nüüd on riigihalduse minister valitsusele välja pakkunud oma visiooni, mille järgi see ministeerium peaks kolima Tartust Tallinna.

|

FOTO: Illustratsioon Artur Kuus