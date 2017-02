Mida arvavad ministeeriumi pealinna viimisest endised haridusministrid?

«See on tegelikult komplitseeritud probleem,» kommenteeris praegune parlamendi sotsiaalkomisjoni liige Maris Lauri kavatsust viia üle 15 aasta Tartus tegutsenud 232 töötajaga haridus- ja teadusministeerium tagasi pealinna.

Lisaks näeb regionaalminister Mihhail Korbi esialgne kava ette, et ministeeriumi haldusalas tegutsevad sihtasutused, 339 töötajaga Innove ja Archimedes koliksid Tallinnast Tartusse.

Eelmises valitsuses paar kuud haridusministri ametit pidanud Lauri tunnistas, et oli üllatunud, kui kuulis nüüd hiljuti plaanist haridusministeerium tagasi pealinna viia. «Samas peab tunnistama, et aeg-ajalt on ikka küsitud, kas haridusministeeriumi viimine Tartusse oli otstarbekas,» märkis ta.

«Ühest küljest on seda sõitmist tõesti väga palju ja ma ei räägi ministri poole pealt, vaid pean silmas ametnikke. Kuna teised ministeeriumid ja asutused on Tallinnas, siis peavad Tartu ametnikud paratamatult tihti Tallinnas käima. See on koormav ja ei ole võib-olla kõige otstarbekam – päeva jooksul kuus tundi sõita,» mõtiskles Lauri.

Tema ise jõudis haridusministrina Tartusse vaid paaril korral. «Sinna minek tähendas tervet päeva ja kui Tallinnas oli kas või üks kohtumine, siis lihtsalt ei jõudnud.»

Ta märkis, et ministeeriumis kasutatakse muidugi ka palju elektroonilist suhtlemist, ent väga palju oli ka kohtumisi, mis nõudsid ikkagi silmast silma suhtlemist.

Probleemseks peab ta aga seda, et Tartus on väga palju häid spetsialiste, kes on seal pikalt olnud ja kelle liigutamine ühest kohast teise ei tarvitse sugugi head kaasa tuua. «Kui me hakkame neid edasi-tagasi liigutama, siis võib juhtuda, et ühelt poolt võime spetsialistid kaotada ja teisalt kulub ju ikka aega, et uued jälle asemele kasvaksid,» ütles Lauri, et tema oleks selliste liigutamistega ettevaatlik.

Ta rääkis, et muudatusega seoses tekiks töötajatel vajadus kas Tallinnast Tartusse või Tartust Tallinnasse kolida, ent ei maksa unustada, et ametnikel on ka pere – on abikaasad, on lapsed. Ja see võib tema sõnul kindlasti lisaprobleeme tekitada.

Töötajate ümbertõstmine ühest kohast teise ei ole tema sõnul ka niisama lihtne. «Ei ole nii, et tõstame inimese plaks ühest töökohast teise. See inimene, kes on ministeeriumis, ei pruugi sobida tööle Innovesse või Archimedesesse, sest seal on natuke teised spetsiifikad ja funktsioonid,» rääkis ta.

«Seega tuleb seda ikka väga tõsiselt kaaluda,» märkis Lauri. «Võib-olla on võimalik lihtsalt teatud funktsioone ümber tõsta väiksemates üksustes.»

Kirjaliku kommentaari andis ka endine haridusminister, reformierakondlane Jürgen Ligi: Saame valitsuselt tihti uudiseid tagasi liikumistest poliitikates, selle jandi juures ei ole ta endalt enamasti küsinud, miks ja kuidas, on lihtsalt otsus teha tagurpidi. See uudis nüüd kõlab nagu eneseparoodia, edasi-tagasi liikumine. Ühed viime, teise tagasi toome, aga haridus- ja teadusministeeriumi Tartus paiknemine tõesti kannab ka neid regionaalseid plusse, mida teiste asutuste viimisel tihti pole. Haridusministeerium on tegelikult organisatsioonile suur probleem, valitsuse liigetki segab väga, aga sel otsustel on juba näiteks parimate spetsialistide ja organisatsiooni juured all. Riigivalitsemine ei saa seisneda põhimõttelises tagurdamises ja välja juurimises, ja ka omavahel peavad valitsuse liikumised olema usutavas kooskõlas.

Haridus- ja teadusministeerium on Tartus töötanud 2. juulist 2001. Toona Tartusse kolides tuli ministeeriumis töötanud 108 inimesest ülikoolilinna tööle vaid 32 ehk alla kolmandiku, 17 jäi tööle ministeeriumi Tallinna esindusse ning 59 otsustas ministeeriumist lahkuda.

Tartu Postimees kirjutas, et Tartu linnapea Urmas Klaas oli täna hommikul riiklikust kolimiskavast kuuldes väga üllatunud. Riigiasutuste Tallinnast väljakolimine on linnapea sõnul regionaalpoliitiliselt õige, kuid väljakäidud kava on väga toores. «Kindlasti pole me nõus haridus- ja teadusministeeriumi Tartust Tallinna viimisega,» toonitas Klaas.

Kolimisplaan on tema hinnangul ka vastuoluline: 232 töökohaga haridus- ja teadusministeerium peaks hakkama tööle Tallinnas, selle ministeeriumi rakendusasutused, 275 töökohaga SA Innove ja 339 töökohaga SA Archimedes kolitaks aga Tallinnast Tartusse. «Jääb mulje, et vasak käsi ei tea, mida parem teeb,» märkis linnapea. «Minister Korb võiks kõigepealt minister Repsiga arutada, kuidas üldse tööd korraldada – haridus- ja teadusministeeriumi rakendusasutused on suuremad kui ministeerium ise.»