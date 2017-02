Korteriperemees: ma kahetsen, et asjad võtsid sellise pöörde

Naasnud kaheksa korteriga majja, eksisid viina- ja narkouimas noormehed aga korrusega ning koputasid vale ukse taga. Kui see avati, virutas üks noormeestest ette hoiatamata noaga. Kuidas kõik täpselt juhtus, kahtlustatav enda sõnul ei mäleta. Selge on aga see, et vigastusi said kolm ilmsüüta inimest. Kaks naist kergemalt, mehe vigastused olid aga eluohtlikud. Tänu meedikute pingutusele kannatanu siiski paraneb. Rüseluse käigus sai ka ründaja noahaavu. Pähe, säärde ja selga. Kuidas need tekkisid, ründaja väidetavalt samuti ei mäleta.

Vabandab naabrite ees

Kõigest sellest alles tagantjärele kuulnud, tunneb võõrustaja suurt kahetsust. Tal on kahju ilmsüüta kannatanutest, teistest majaelanikest ning isegi sellest noormehest, kelle manustatud viin ja ecstasy-tablett peast lolliks tegid. Hoolimata arvatavatest rasketest tagajärgedest soovib ta, et kättemaksjad oleksid tulnud tema ukse taha. «Ehk oleks asi lahenenud kuidagi leebemalt ja poleks kannatanuid ega kohtualuseid,» arutles ta.

Veel tahtis ta rõhutada, et ehkki Raatuse tänaval asuv maja ei näe ehk mõne arvates moodne välja ja mõni võib mõelda, et mis maja see selline üldse on, on sealsed elanikud tegelikult kõik normaalsed toredad inimesed. Ka remont on majas plaanis.

Külalised, keda ta enda sõnul esimest korda elus nägi, polnud tema arvates mingid kurjategijad, vaid tavalised Eesti inimesed. Tõsi, noormehed olid raskes joobes, kuid nagu ta märkis, oli ta ka ise alkoholi tarvitanud. «Ilmselt ei saanud ta ise arugi, mida ta teeb,» meenutas ta ebaadekvaatselt käitunud ja hiljem naabreid rünnanud noormeest. «Mul on ka sellest noormehest kahju. Ja tema vanematest, kes peavad nüüd kannatama.»

Ta lisas veel, et kõik oleks võinud minna teisiti ning tunneb end väga halvasti ja tõenäoliselt jääb juhtunu teda kummitama terveks eluks.