Haridusministeeriumi asekantsler kolimiskavast: kõik need ideed tuleb põhjalikult läbi analüüsida

Täna Tallinnas töötav haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets suhtub minister Korbi kavasse rahulikult. «See on väga esialgne kava, kus on kõikvõimalikud ideed lauale pandud,» märkis Laidmets. «Kõik need ideed tuleb kõigepealt põhjalikult läbi analüüsida.»

Ta lisas, et igal endast lugupidaval riigiametnikul tulebki palju töötada ka väljaspool oma kabinetti, töö pärast on vaja peale Tallinna käia ka näiteks Narvas ja Pärnus. «Kui vaatan kas või oma kalendrisse, siis ega seal palju neid päevi ole, kui ma Tartus töötan,» ütles Laidmets. «Tänu tänapäevasele tehnikale ei tekita selline töökorraldus erilisi probleeme.»